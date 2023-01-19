У костюмі, який вже носила: принцеса Кейт приїхала на зустріч зі спортсменами

Її королівська Високість одягла улюблений штанний костюм від Roland Mouret за 1480 доларів і туфлі-човники на підборах приїхавши на Гемптон-Корт, щоб зустрітися з гравцями в регбі, які грають в інвалідних візках.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Збірна Англії стала чемпіоном світу у листопаді 2022 року після перемоги над Францією у фіналі Кубка світу з регбі серед людей з обмеженими можливостями, що посилило підтримку цього виду спорту.

Кейт ми бачили у цьому самому костюмі під час поїздки до США у грудні 2022 року. Під жакет принцеса одягла молочно-білий джемпер та доповнила лук золотою підвіскою на шиї з кулоном. Довге волосся Кетрін було розпущене, і вона зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська в цьому костюмі в Бостоні / Фото: Associated Press

Вчора, нагадаємо, принцеса Уельська відвідувала дитячу організацію в Лутоні, куди приїхала в помаранчевому костюмі в рубчик і пальті верблюжого кольору. Увага папараці прикута до кожного виходу Кейт, особливо після виходу мемуарів Гаррі, в яких принц "втоптав у багнюку" ім'я принцеси Кейт.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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