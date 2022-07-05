У костюмі з акцентом на декольте: невістка герцогині Кембриджської відвідала з чоловіком Вімблдон

У костюмі з акцентом на декольте: невістка герцогині Кембриджської відвідала з чоловіком Вімблдон

Члени сім'ї Міддлтон дуже люблять Вімблдонський тенісний турнір. Вчора на трибунах фотографи заскочили брата герцогині Кембриджської – Джеймса Міддлтона з дружиною Алізе.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене відвідали восьмий день Вімблдонського тенісного чемпіонату 2022 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Пару сфотографували дорогою на турнір, а також уже на самих трибунах.

Алізе була в топі з глибоким вирізом на декольте та штанях-кльош від Scanlan Theodore, австралійського бренду, шанувальницею якого є також мама Джеймса – Керол Міддлтон. Образ француженка доповнила коричневою сумкою-бочонком та бежевими плетеними босоніжками на платформі.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Getty Images

Алізе була в сонцезахисних окулярах, у вухах у неї були сережки цікавої форми, а на зап'ясті - годинник. Також дівчина одягла чорні окуляри від сонця у формі котячого ока. Джеймс Міддлтон був у темно-синьому піджаку, штанах та блакитній сорочці, яку доповнив темно-синьою краваткою. І вдягнув чорні сонцезахисні окуляри.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська поки що не з'являлася на тенісному турнірі, а ось її мама Керол минулого тижня сяяла перед папарацці у комбінезон із квітковим принтом від Boden та білій короткій джинсовій куртці.

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