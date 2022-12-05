У костюмі з баскою та у шкіряних рукавичках: віцепрезидентка США Камала Гарріс у розкішному вечірньому образі

Образ політикині був стриманим, але з цікавими деталями.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала урочисте вручення Kennedy Center Honors (Премії Центру Кеннеді), яка щорічно вручається за внесок у розвиток американської культури.

На заході пані Гарріс з'явилася в компанії свого чоловіка Дугласа Емгоффа. На віцепрезидентці було елегантне вечірнє вбрання чорного кольору від бренду Vera Wang.

Вбрання складалося з топу з асиметричною баскою та довгою спідницею. Талію топа прикрашав сріблястий пояс, а ось елегантності луку додали високі чорні шкіряні рукавички.

Камала Гарріс з чоловіком

Також на цьому заході був президент Джо Байден та його дружина Джилл. Поява президентського подружжя вже є традицією цього щорічного заходу. Разом із віцепрезиденткою та спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі, вони дивилися святкове шоу на балконі оперного театру.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Декількома знімками з вечора політикиня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Нагорода Kennedy Center Honors — це найвища нагорода, яку наша країна може надати тим, хто займається виконавським мистецтвом. Дуг і я маємо честь привітати цьогорічних лауреатів та їхній внесок в американську культуру", — написала вона під фото.

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