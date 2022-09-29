У костюмі з флористичною вишивкою: красива Олена Зеленська в ефірі ранкового шоу Good Morning America

Олена Зеленська в межах свого візиту до США відвідала знамениту ранкову програму телеканалу ABC Good Morning America, де дала інтерв'ю.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

В ефірі шоу вона розповіла як українці поставилися до мобілізацї у РФ і яку допомогу для українців збирає новий благодійний фонд Олени Зеленської, який вона презентувала у США.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Наша мета – щоб, коли стане безпечно, якомога більше українців змогли повернутися до себе додому. А для того щоб вони повернулися – необхідно відбудувати лікарні, школи, житло. Можливостей держави не завжди вистачає, щоб одразу відновити країну після руйнувань, яких завдав і завдає загарбник. Отже, знадобиться вся світова підтримка.

Відтепер кожен у світі, хто захоче допомогти нашій країні відновитися, зможе зробити це через фундацію, обравши один (кілька, або всі) із наших трьох напрямків: медицину, освіту, гуманітарну допомогу. По суті, у них відображено всі головні людські потреби: здоров’я, розвиток та належне забезпечення всім необхідним.



Відбудований дім, лікарня та школа, що функціонують, – ми будемо працювати, аби кожна наша людина отримала все це якнайшвидше, і не десь за кордоном, а вже у своїй відновленій країні", - сказала Олена.

Світлини з ефіру дружина президента опублікувала у своєму офіційному Telegram-каналі.

Студія ранкового шоу була оформлена у кольорах українського прапора: перша леді і телеведуча сиділи на жовтих кріслах на тлі синього екрану.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Зеленська постала в ефірі програми у чорному топі, прямих штанях і маскулінному чорному подовженому жакеті із лімітованого дропу "Земле, квітни" українського бренду ALTER REBEL (дроп випущений до Дня Незалежності України).

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Жакет був прикрашений ручною флористичною вишивкою і мав незвичні ґудзики. Вартість такого жакету – 7700 гривень.

"До дропу увійшли маскулінні піджаки з квітчастими орнаментами, що символізують красу, силу та жагу до життя. Усі візерунки вишито вручну вишивальницею із Запоріжжя. На створення кожної моделі пішло більше двох тижнів", - йдеться в Instagram-аккаунті бренду.

Свій аутфіт Олена доповнила чорними туфлями, ідеально рівним укладанням і ніжним макіяжем. Вуха вона прикрасила золотими сережками.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

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