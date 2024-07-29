У костюмі з квітами та у кросівках: королева Максима з чоловіком та доньками підтримала спортсменів на Олімпіаді

Нідерландська королівська родина проводить час на Олімпійських іграх у Парижі.
Король Віллем-Олександр, королева Максима, принцеса Оранська Катаріна-Амалія та її молодша сестра принцеса Алексія зустрілися з наїзниками з виїздки та триборства з #TeamNL, відвідали стайні та подивилися змагання з триборства. А потім побували на фіналі з катання на гірських велосипедах.
Фотографіями монарша родина поділилася у своєму офіційному акаунті в Instagram.
Королева Максима одягла квітчастий топ і спідницю від Alexis Official і була взута в кросівки ANTA Sports. Волосся у неї було розпущене, а на обличчі були сонцезахисні окуляри зі світло-коричневими лінзами від Ray Ban. Також королева доповнила свій образ сережками-висячками, каблучкою з масивним каменем та кількома браслетами на зап'ясті.
Її молодша дочка Алексія одягла смугасту блакитну сорочку та джинси, а старша була в помаранчевій блузці та джинсах, а також зверху накинула помаранчеву хустку. Король Віллем-Олександр був у футболці та штанях і одягнув бейсболку.
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Нагадаємо, раніше ми показували вам, як королева Максима із чоловіком та доньками відвідали Олімпійське село, куди прийшли, щоб підтримати спортсменів нідерландської збірної.
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