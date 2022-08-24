Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У костюмі з вишивкою і на шпильках: стильний образ Олени Зеленської на День Незалежності

Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У костюмі з вишивкою і на шпильках: стильний образ Олени Зеленської на День Незалежності

Олена Зеленська

Перша леді обрала для свого виходу вбрання від українського бренду.

Володимир і Олена Зеленські сьогодні, у День Незалежності України, вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули під час захисту нашої країни від російських окупантів.

Володимир і Олена Зеленські / ©
Володимир і Олена Зеленські

Перша леді обрала для свого аутфіту стильний блакитний костюм від українського бренду Lake Studio, який складався із прямих штанів і жакету без коміра з вишивкою квітів.

Олена Зеленська / ©
Олена Зеленська

Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках. Елегантна зачіска з низьким пучком і макіяж з акцентом на очах завершили її лук.

Олена Зеленська / ©
Олена Зеленська
Олена Зеленська / ©
Олена Зеленська

Нагадаємо, Зеленська розпочала серію телефонних та відеорозмов із колегами – учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів. Під час відеозв'язку вона постала у діловому білому жакеті. Образ вона доповнила елегантними перлинними сережками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація