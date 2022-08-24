У костюмі з вишивкою і на шпильках: стильний образ Олени Зеленської на День Незалежності

Перша леді обрала для свого виходу вбрання від українського бренду.
Володимир і Олена Зеленські сьогодні, у День Незалежності України, вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули під час захисту нашої країни від російських окупантів.
Перша леді обрала для свого аутфіту стильний блакитний костюм від українського бренду Lake Studio, який складався із прямих штанів і жакету без коміра з вишивкою квітів.
Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках. Елегантна зачіска з низьким пучком і макіяж з акцентом на очах завершили її лук.
Нагадаємо, Зеленська розпочала серію телефонних та відеорозмов із колегами – учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів. Під час відеозв'язку вона постала у діловому білому жакеті. Образ вона доповнила елегантними перлинними сережками.
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