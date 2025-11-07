- Дата публікації
У косусі і шкіряних штанях: схудлу Мішель Обаму у зухвалому луку заскочили у Нью-Йорку
61-річна колишня перша леді США у шкіряному образі total black сходила на шоу.
Мішель Обама потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли виходила зі студії «Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом». Побачивши фотографів, вона їм усміхнулася і помахала рукою.
Колишня перша леді мала зухвалий вигляд у шкіряному образі total black. На ній була косуха, штани-кльош і гостроносі чоботи на невисоких шпильках.
Аутфіт Мішель доповнила чорним шкіряним клатчем. У неї було укладання боб-каре з боковим проділом і локонами, а також довгий чорний манікюр.
Нагадаємо, Мішель Обама розповіла про свої незвичайні чоботи, які «підірвали» Мережу.