У косусі і шкіряних штанях: схудлу Мішель Обаму у зухвалому луку заскочили у Нью-Йорку

61-річна колишня перша леді США у шкіряному образі total black сходила на шоу.

Мішель Обама

Мішель Обама / © Getty Images

Мішель Обама потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли виходила зі студії «Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом». Побачивши фотографів, вона їм усміхнулася і помахала рукою.

Колишня перша леді мала зухвалий вигляд у шкіряному образі total black. На ній була косуха, штани-кльош і гостроносі чоботи на невисоких шпильках.

Мішель Обама / © Getty Images

Мішель Обама / © Getty Images

Аутфіт Мішель доповнила чорним шкіряним клатчем. У неї було укладання боб-каре з боковим проділом і локонами, а також довгий чорний манікюр.

Нагадаємо, Мішель Обама розповіла про свої незвичайні чоботи, які «підірвали» Мережу.

