У кожушку та червоній спідниці: кронпринцеса Вікторія приїхала до Парижа

У кожушку та червоній спідниці: кронпринцеса Вікторія приїхала до Парижа

Шведська кронпринцеса Вікторія вирушила в офіційну подорож до Франції, перша зупинка була в Парижі.

Принцеса завітала до Шведського інституту, який відсвяткував 50-річчя франко-шведської дружби. Завершився візит спільним чаюванням на вулиці, де Вікторія трохи поспілкувалася із дітьми викладачів.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

На зустріч майбутня шведська королева приїхала в червоній спідниці від Pär Engsheden і чорному кожушку від Filippa K, на плечі у принцеси була чорна сумка від Saint Laurent, а взута вона була в чоботи від Sania d'Mina. В руках кронпринцеса тримала червоні шкіряні рукавички та гарний букет квітів, на шиї у неї була квітчаста хустка. А з прикрас вона одягла золоті сережки-кільця та масивний годинник на зап'ястя.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Припускаємо, ми ще побачимо нові виходи кронпринцеси у цій поїздці та стежитимемо за новинами.

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