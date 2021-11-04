У красивих сукнях та з діадемами: два вечірні образи королеви Єлизавети II

Продовжуємо розглядати фото із архіву членів британської королівської родини.
Сьогодні ми роздивляємося дві фотографії королеви Єлизавети II, які були зроблені 4 листопада, але в різні роки. На знімку 1952 року королева Єлизавета II зазнімкована в державній кареті, коли вона залишає Букінгемський палац і прямує до будівлі парламенту в Лондоні. Вона одягнена в гарну сукню та хутряну накидку, а на голові у неї красується діадема Георга IV. На шиї у Єлизавети розкішне дороге кольє, а у вухах сережки з великими перлинами.
Друге фото було зроблено 4 листопада 1958 року. Королева Єлизавета II зображена поряд зі співачкою Ертою Кітт після виступу на шоу в Лондонському Колізеї. Актори та акторки, які брали участь у постановці того вечора, були представлені королеві після вистави. На Єлизаветі знову гарна вечірня сукня, діадема та намисто, а на плечах хутряна горжетка. На ній високі білі рукавички, а в руках вона тримає букет квітів.
Читайте також:
- Цей день в історії: як королева Єлизавета II із сестрою Маргарет у вечірніх сукнях до театру ходили
- У синій сукні та з діамантовою брошкою: представлений новий портрет королеви Єлизавети II
- Якою була у 27 років: згадуємо образ королеви Єлизавети II