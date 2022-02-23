У красивій блакитній сукні: як королева Єлизавета II з принцом Філіпом подорожувала на острів Тортола

У красивій блакитній сукні: як королева Єлизавета II з принцом Філіпом подорожувала на острів Тортола

У молодості королева Єлизавета ІІ багато подорожувала.

Сьогодні ми натрапили на ось цей архівний знімок, на ньому королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький зазнімковані під час візиту на острів Тортола, головний острів Британських Віргінських островів. Фото було зроблено 23 лютого 1966 року, через 14 років після того, як Єлизавета II вступила на престол.

Пhінц Філіп і королева Єлизавета II / Associated Press

Її Величність одягнена в красиву блакитну сукню в дрібну клітинку, а до вбрання підібраний блакитний головний убір. Ідеально підкреслює образ перлинне кольє на шиї та сережки з перлів. На грудях у королеви була пришпилена брошка. Фото було зроблено у момент, коли Єлизавета уважно дивиться на свого чоловіка принца Філіпа. А серйозний герцог одягнений у сірий костюм, світлу сорочку та краватку.

Рука до руки Філіп та Єлизавета прожили довге та щасливе життя і були разом понад 74 роки, доки у квітні 2021 року принц Філіп не помер.

Королева Єлизавета II та принц Філіп на відпочинку, 2003 рік / Getty Images

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