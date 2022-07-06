У красивій квітковій сукні: мама герцогині Кембриджської знову відвідала Вімблдон

Батьки герцогині Кембриджської – Керол та Майкл Міддлтони – вчора також були присутні на турнірі Вімблдон.

67-річна Керол цього разу одягла класичну квіткову сукню з рукавами три чверті та неглибоким V-подібним вирізом на декольте. З прикрас на ній був годинник, обручка і сережки-висячки з перлинами.

Керол Міддлтон із чоловіком Майклом / Фото: Getty Images

73-річний чоловік Керол – Майкл Міддлтон був одягнений у темно-синій костюм та краватку. Коли пара займала свої місця в Королівській ложі, їхня дочка Кетрін послала батькам повітряний поцілунок.

Герцогиня Кембридська і принц Вільям учора також вперше цього сезону відвідали Вімблдонський турнір.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Кетрін мала приголомшливий вигляд в блакитній сукні в білий горох від Alessandra Rich за 1515 фунтів стерлінгів, доповнивши вбрання білими туфлями слінгбеками на підборах того ж бренду, що і сукня, сонцезахисними окулярами Finlay і маленькою білою сумкою Mulberry.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Getty Images

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