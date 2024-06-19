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У красивій квітковій сукні та капелюсі: Габріелла Кінгстон вперше вийшла у світ після смерті чоловіка

У красивій квітковій сукні та капелюсі: Габріелла Кінгстон вперше вийшла у світ після смерті чоловіка

Габріелла Кінгстон / Фото: Getty Images

43-річна леді Габріелла Кінгстон вперше після смерті чоловіка Тома Кінгстона з'явилася на публічному заході разом із членами королівської родини Британії.

Габріелла приїхала на перший день Royal Ascot у сукні у квітковий принт від Catherine Walker & Co з бантами на рукавах, доповнивши вбрання світло-жовтим клатчем Bottega Veneta та капелюхом з широкими крисами від Philip Treacy.

Габріелла Кінгстон / © Getty Images
Габріелла Кінгстон / Фото: Getty Images

Взута вона була в туфлі на невисоких підборах від Jimmy Choo, у вухах у неї були золоті сережки з перлинними підвісками та два браслети на зап'ясті. Волосся Габріелла розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Зара Тіндалл і Габріелла Кінгстон / © Getty Images
Зара Тіндалл і Габріелла Кінгстон / Фото: Getty Images

Фотографи зробили кадри, як Зара Тіндалл тепло обіймає леді Габріеллу Кінгстон, вітаючи її та підтримуючи після смерті чоловіка. Король Чарльз запросив Габріеллу та її родину приєднатися до королівської процесії на перегонах, висловивши їй також глибоку підтримку.

У кареті Елла (так її називають члени сім'ї) їхала разом із принцесою Анною та її сином Пітером Філіпсом.

Принцеса Анна та Габріелла Кінгстон / © Associated Press
Принцеса Анна та Габріелла Кінгстон / Фото: Associated Press

Минулого року на перегонах в Аскоті Габріелла була присутня разом із чоловіком. На фотографіях видно, як пара сміється та жартує у королівській ложі, спостерігаючи за змаганнями.

Королева Камілла та король Чарльз, Габріелла та Томас Кінгстони / © Getty Images
Королева Камілла та король Чарльз, Габріелла та Томас Кінгстони / Фото: Getty Images

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