У красивій квітковій сукні та капелюсі: Габріелла Кінгстон вперше вийшла у світ після смерті чоловіка

43-річна леді Габріелла Кінгстон вперше після смерті чоловіка Тома Кінгстона з'явилася на публічному заході разом із членами королівської родини Британії.
Габріелла приїхала на перший день Royal Ascot у сукні у квітковий принт від Catherine Walker & Co з бантами на рукавах, доповнивши вбрання світло-жовтим клатчем Bottega Veneta та капелюхом з широкими крисами від Philip Treacy.
Взута вона була в туфлі на невисоких підборах від Jimmy Choo, у вухах у неї були золоті сережки з перлинними підвісками та два браслети на зап'ясті. Волосся Габріелла розпустила і зробила легкий денний макіяж.
Фотографи зробили кадри, як Зара Тіндалл тепло обіймає леді Габріеллу Кінгстон, вітаючи її та підтримуючи після смерті чоловіка. Король Чарльз запросив Габріеллу та її родину приєднатися до королівської процесії на перегонах, висловивши їй також глибоку підтримку.
У кареті Елла (так її називають члени сім'ї) їхала разом із принцесою Анною та її сином Пітером Філіпсом.
Минулого року на перегонах в Аскоті Габріелла була присутня разом із чоловіком. На фотографіях видно, як пара сміється та жартує у королівській ложі, спостерігаючи за змаганнями.
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