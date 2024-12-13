У красивій мерехтливій сукні: вагітна принцеса Софія підкреслила живіт, що помітно округлився

Вагітна принцеса Софія відвідала з чоловіком принцом Карлом-Філіпом концерт на честь лауреатів Нобелівської премії.
Захід відбувся у Королівському палаці у Стокгольмі, а знімком поділилися в акаунті шведської королівської родини в Instagram.
"Ми хотіли б подякувати всім причетним за дуже урочистий і добре організований Нобелівський день у Концертному залі та мерії.
Завжди приємно знов зустрітися з лауреатами Нобелівської премії у Королівському палаці 11 грудня.
Дякую за два дні, наповнених захопливими та цікавими бесідами!", — йдеться у підписі.
40-річна принцеса Софія, яка зараз вагітна четвертою дитиною, обрала для виходу у світ мерехтливу сукню, усипану паєтками з вирізом "човник" і одягла тіару. Вбрання добре підкреслювало живіт Софії. Народити принцеса має у лютому.
Нагадаємо, на прийомі в Стокгольмській ратуші принцеса Софія з'явилася в кобальтовій сукні, взута в туфлі-човники відтінку металік і в руках тримала мініатюрний чорний клатч. Вбрання якраз приховувало її живіт і дуже вдало сиділо на її фігурі.
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