У красивій синій сукні: королева Камілла смішно пожартувала про свій вік

Вони говорили про важливість поезії у розвитку дітей. У відео, знятому в ознаменування Всесвітнього дня поезії та опублікованому BookTrust, заступництвом, дуже близьким серцю Її Величності, Камілла приймала пана Коельо в бібліотеці Кларенс-Хауса, її офіційної резиденції в Лондоні.

На запитання, чи подобається їй читати вірші і що вона думає про читання їх вголос, Камілла відповіла: "О, я думаю, це чудово. Знаєш, 100 років тому, коли я навчалася у школі, нам доводилося вчити їх напам'ять. А потім ви думаєте: "Боже мій, я б ніколи не змогла їх вивчити зараз. І я люблю читати вірші, але якщо читати їх вголос, вони знаходять інший вимір", - сказала королева, пише express.

"Мені подобається той ритм, який поєднується з поезією, мені подобається відчувати, що тебе захоплює вірш, що ти майже в ньому", - сказала Камілла, яка, як відомо, дуже небайдужа до книг загалом і організувала під час пандемії коронавірусу власний книжковий клуб і протягом багатьох років підтримувала кілька проєктів, присвячених читанню як дорослими, так і дітьми.

Happy #WorldPoetryDay !



Для цього, The Queen Consort і Children's Laureate Joseph Coelho може бути до розмови до юнаків з освітлення поетри. @Booktrust — The Royal Family (@RoyalFamily) March 21, 2023

На зустріч королева-консорт прийшла у гарній сукні-пальті насиченого синього кольору. Це один із її улюблених відтінків у гардеробі. Образ був ідеально підкреслений золотим кольє на шиї та кількома браслетами, зокрема і своїм улюбленим від Van Cleef & Arpels. А також ідеальною зачіскою.

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