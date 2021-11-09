У красивій смарагдовій сукні: королева Максима з чоловіком прибула до Норвегії

Цієї осені королева Нідерландів Максима все частіше вибирає смарагдові відтінки вбрання, в яких має дуже гармонійний вигляд.

Сьогодні Максима та її чоловік король Віллем-Олександр прибули з візитом до Норвегії, їх вітали у Королівському палаці король Норвегії Гаральд V, його дружина королева Соня та кронпринцеса Метте-Маріт на офіційній церемонії зустрічі в Осло.

Повідомляється, що нідерландські король та королева будуть перебувати в Норвегії з чотириденним державним візитом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

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Королева Максима малаа приголомшливий вигляд у смарагдовій сукні, яка була з цікавим декором на декольте, її вона поєднала зі світлими рукавичками та клатчем, а також смарагдовою хусткою, яку тримала в руках. Взута Максима була у світлі шкіряні туфлі-човники, в руках у неї також був красивий букет квітів, а образ доповнювали сережки-висячки зі смарагдовим камінням.

Дуже елегантний вигляд мала королева Соня у блакитному пальті та такому ж головному уборі, а також у високих шкіряних чоботях. А її невістка кронпринцеса Метте-Маріт була в сірій сукні в складку на подолі, сіру хустку накинула на плечі і взула нюдові туфлі-човники, а в руках тримала маленький сірий клатч. Біле волосся її було заколоте ззаду шпилькою, а у вухах були сережки-висячки з перлинним камінням.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

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