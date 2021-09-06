У красивій сукні і смарагдових сережках: королева Максима з чоловіком вийшла в світ

У красивій сукні і смарагдових сережках: королева Максима з чоловіком вийшла в світ

Король і королева Нідерландів повернулися до активного громадського життя після тривалих літніх канікул.

Король Віллем-Олександр і королева Максима, які нещодавно відправили свою середню дочку принцесу Алексію на навчання до Уельса, відвідали відкриття культурного центру Amare в Гаазі.

Королівське подружжя з'явилося на публіці без масок. На 50-річній королеві Максимі була гарна максісукня кольору морської хвилі, під яку вона одягла чорні босоніжки на підборах і взяла маленький чорний клатч. З аксесуарами добре гармоніював пояс, що підкреслював талію королеви і манжети на рукавах сукні.

Королева Максима / Getty Images

Максима одягла сережки-підвіски зі смарагдовим камінням, зробила укладання і макіяж і, як завжди, перебувала в прекрасному настрої. Її чоловік король Віллем-Олександр був в синьому костюмі, білій сорочці і своїй улюбленій червоній краватці.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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