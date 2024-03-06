У красивій сукні та із золотим кольє: королева Ранія на заході з чоловіком-королем

Король Абдалла II та королева Ранія були присутні на урочистому відкритті нової будівлі середньої загальноосвітньої школи в Ірбіді в межах заходів, присвячених срібному ювілею короля.

Ранія була цього дня в новій сукні від Dar Nawal Friehat llmotarzat красивого насиченого синього кольору з вишивкою та золотим поясом, що підкреслює талію. На плечі Її Величності була сумка Bottega Veneta, підібрана за тоном, а на шиї — золоте кольє. Королева зібрала волосся в зачіску, зробила дуже насичений макіяж і одягла золоті сережки та обручку. Королева також зробила світлий манікюр, один із її улюблених.

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Король Абдалла був у чорному піджаку та сірих штанах, він одягнув блакитну сорочку і відмовився від краватки.

Світлинами із заходу королева Ранія поділилася у своєму блозі в Instagram.

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