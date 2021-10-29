У красивій сукні та разом із чоловіком: королева Матильда на заході в замку Лакен

Цей тиждень видався насиченим для багатьох членів королівських сімей Європи.

Король і королева Бельгії сьогодні зустрілися з бельгійськими спортсменами, які брали участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо, а також у чемпіонаті Європи чи світу 2020-го та 2021-го років у замку Лакен в Брюсселі. Королева Матильда і король Філіп хотіли особисто подякувати їм за зусилля та роботу.

На зустріч Матильда приїхала в красивій блакитній сукні довжини трохи нижче колін, нюдових туфлях-човниках на підборах, в тон яким підібрала маску. У вухах у неї були сережки, на зап'ясті золотий браслет і годинник, красивий макіяж та зачіска доповнювали образ. Король Філіп одягнув сірий костюм, світлу сорочку та краватку в синій принт, яка добре пасувала під тон сукні його дружини.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

А буквально день тому королева Матильда відвідувала лікарню RevArte в Едегемі. Цього року RevArte відзначає своє десятиліття у сфері реабілітаційної допомоги. Там Її Величність з'явилася у блакитній шовковій блузі з довгими рукавами та жовтих штанях кльош із високою талією та широким поясом на ній. Образ доповнювали сині гостроносі туфлі-човники, сережки-висячки, на зап'ясті у неї був золотий браслет і годинник, той самий, який вона носить на кожен світський захід.

Королева Матильда / Getty Images

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