У красивій сукні та з парасолькою: королева Летиція на трибунах Олімпійських ігор у Парижі

Королева Летиція та король Філіп VI кілька днів провели у Парижі, де були присутні на відкритті Олімпійських ігор.
Ми бачили розкішний образ Її Величності у кутюрній сукні від Dior, коли королева відвідала вечерю Міжнародного олімпійського комітету у Луврі напередодні церемонії відкриття Олімпіади.
Пізніше короля та королеву сфотографували на трибунах у день відкриття у Трокадеро. На Летиції була сукня А-силуету на бретелях від Сarolina Herrera, волосся розпущене, а у вухах гарні сережки з діамантами. В руках Летиція тримала парасольку. Король був у темно-сірому костюмі в смужку та білій сорочці, до якої підібрав краватку в принт.
Вчора королева Летиція вже повернулася до Іспанії та відвідала кінофестиваль у Пальма-де-Майорці на сцені якого викликала фурор у сукні з пікантним декольте.
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