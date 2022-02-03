У красивій сукні та золотих прикрасах: королева Матильда з чоловіком Філіпом прилетіла до Оману

У красивій сукні та золотих прикрасах: королева Матильда з чоловіком Філіпом прилетіла до Оману

Бельгійське королівське подружжя прибуло з офіційним візитом до Оману.

Короля Бельгії Філіпа та його дружину королеву Матильду привітав міністром культури, спорту та молоді Омана Сайїд Тіазін Хайтам Аль Саїд у міжнародному аеропорту Маската в Омані.

Король і королева очолюють дводенну делегацію бізнесменів та промисловців у Султанаті для розгляду сфер та аспектів, що становлять взаємний інтерес.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

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49-річна королева Матильда з'явилася цього дня на публіці в теракотово-бірюзовій сукні, яка чудово гармоніювала із золотими прикрасами – сережками та браслетами, а також клатчем у тон та захисною маскою на обличчі. Її чоловік король Філіп використовував звичайну медичну маску на обличчі. Монарх був у темно-синьому піджаку, сірих штанах, білій сорочці та з темною краваткою. Скільки триватиме візит королівської пари до Оману, не повідомляється.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

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