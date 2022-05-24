У красивій сукні-вишиванці: перша заступниця міністра закордонних справ України провела лекцію в Римі

Вишиванка - це прекрасна можливість розказати світу про Україну та показати нашу неймовірну культуру.
23 травня у Римі в Luiss Business School перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела лекцію "Україна та Європейський Союз: разом". Під час заходу пані Джапарова з'явилася у красивій сукні-вишиванці ніжно-блакитного кольору та з вишивкою світло-жовтими нитками. Образ доповнили лиш кілька лаконічних прикрас.
Сукня Еміне Джапарової створена українським брендом Voloshka до саміту Кримська платформа.
"Ця сукня є природнім відображенням моєї ідентичності - українська вишиванка із кримськотатарським орнаментом-візерунком. Тож пишаюсь і тим, і іншим", - розповіла про свій образ перша заступниця міністра закордонних справ України у Facebook.
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