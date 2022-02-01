У красивій сукні з камінням та тіарі: представлені нові портретні знімки кронпринцеси Мері

5 лютого данська кронпринцеса Мері відсвяткує ювілей. Їй виповниться 50 років.

На офіційній сторінці данської королівської сім'ї в Instagram були опубліковані фото з нагоди майбутнього 50-річного ювілею кронпринцеси Мері. На знімках Мері зображена як сама, так і разом зі своїм чоловіком кронпринцем Фредеріком. Одягнена кронпринцеса в гарну блакитну сукню, розшиту камінням, вона в тіарі, гарних сережках та з орденами. Кронпринц одягнений у військову форму.

"Протягом тижня день народження принцеси святкуватиметься низкою подій — від відкриття виставок у замках Колдінгхус та Фредеріксборг до різних інших урочистих заходів, у яких королівська особа братиме участь", — йдеться у повідомленні під фото. Що ж, чекаємо з нетерпінням!

Читайте також: