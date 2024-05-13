У красивій вишиванці "білим по білому" і штанях-палацо: Олена Зеленська у Сербії

Перша леді України на запрошення своєї сербської колеги приїхала до Белграда.

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Сербію.

Разом зі своєю сербською колегою Тамарою Вучич і міністрами закордонних справ двох країн – Дмитром Кулебою і Марко Джуричем – відкрили українську книжкову поличку в бібліотеці Белграда.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Це нове представництво проєкту культурної дипломатії, який налічує вже 200 поличок і 50 тисяч українських видань у 47 країнах.

Олена Зеленська і Тамара Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це важливий напрям популяризації та ширшого знайомства світу з історичними, літературними, культурними ініціативами про Україну.

Покликання бібліотек і книжок – зберігати знання, культуру, історію. Українська книжкова поличка зберігатиме ще й зв’язок українців, які живуть у Белграді, із домом", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді України постала у красивій вишиванці "білим по білому" з ґудзиками. Верх вона скомбінувала з чорними штанями-палацо з чорним широким поясом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зібрала волосся у низький пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха лаконічними сережками, а шию – перлинним намистом.

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