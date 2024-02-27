У красивій вишиванці і штанях-палацо: Олена Зеленська відвідала відкриття мистецької виставки

Олена Зеленська взяла участь у відкритті мистецької виставки "ЛОМИКАМІНЬ. Жіночий спротив у Криму", яке відбулося у представництві президента України в АР Крим/офісі Кримської платформи.

Мета виставки – привернути увагу громадськості до історій жінок, яких незаконно ув’язнили за підтримку України; вшанувати силу і відважність дружин політв’язнів, а також тих, хто щоденно чинить спротив окупантам, демонструючи боротьбу за свої права та свободи. Виставка спрямована на те, щоб показати, що опір громадян України в Криму триває, і з кожним днем набирає все більших обертів.

"Вже нікому, на щастя, не треба пояснювати, чому, коли ми кажемо “дякую ЗСУ”, то адресуємо це одночасно і захисникам, і захисницям, чому жінок-захисниць окремо зазначено в назві державного свята 1 жовтня – бо ми, як суспільство, вчимося робити щоденний подвиг жінок видимим. Гідно цінити його. Ця виставка продовжує цю місію – наводить фокус на відважних жінок і їхній щоденний спротив в умовах окупованого Криму. Спротив, часто негучний і самотній – але тим важливіший і сміливіший", – сказала Зеленська.

На заході перша леді з'явилася у чорному костюмі, який складався з вкороченого жакета без коміра і штанів-палацо з чорним широким шкіряним поясом із золотою пряжкою. На жакеті у неї була золота брошка. Взута вона будла у чорні гостроносі туфлі.

Потім Олена зняла жакет і продемонструвала красиву вишиванку з різнокольоровим флористичним орнаментом.

Свій аутфіт перша леді доповнила ідеально рівним укладанням із боковим проділом, макіяжем у ніжних відтінках і золотистими сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному пальті оверсайз і з красивою брошкою відвідала Києво-Печерську лавру.

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