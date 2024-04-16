У красивій вишиванці і штанях-палацо: Олена Зеленська зустрілася з королевою Данії Мері

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Данії зустрілася з королевою країни Мері. Перша леді з'явилася там у супроводі першого джентльмена країни, чоловіка премʼєр-міністерки Данії Бо Тенгберга.

Олена Зеленська і королева Мері / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді подякувала королівській родині за підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

"Як і вся її родина, королева Данії веде активну громадську діяльність, зокрема патронує понад 30 організацій, серед іншого тих, що надають гуманітарну допомогу, опікуються охороною здоров’я, захистом прав жінок.

Вдячна королівській родині за те, що Данія – один із наших найбільших і надійніших партнерів у всіх починаннях", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська і королева Мері / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час зустрічі Олена продемонструвала красивий образ у класичних кольорах. На ній була розкішна вишиванка "білим по білому" з пишними рукавами від українського бренду Gaptuvalnya, яку вона поєднала з чорними штанями-палацо.

Королева Мері, Олена Зеленська і Бо Тенгберг / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила чорними туфлями і чорним широким поясом із золотистою пряжкою. Олена зробила гарне укладання з локонами, макіяж у натуральних відтінках, вуха прикрасила золотими крученими сережками.

Олена Зеленська і королева Мері / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

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