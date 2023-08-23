У красивій вишиванці і з перлинним намистом: Олена Зеленська записала відеозвернення до поляків та українців

Перша леді з'явилася на відео у розкішному національному одязі.

Олена Зеленська через відеозв'язок звернулася до музикантів і гостей Варшавської опери, де відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra, заснованого канадською диригенткою українського походження Кері-Лінн Вілсон.

Захід був організований під патронатом Зеленської і її польської колеги Агати Корнгаузер-Дуди.

"Розповіла, як попри війну звучить музика в Україні: в окопах, на вулицях міст, які обстрілює Росія. Кері-Лінн Вілсон зібрала команду музикантів, котрі стали голосом усіх тих, хто постраждав, усіх, хто бореться, і всіх, кому не байдуже, яким буде світ навколо нас…

У Варшаві Ukrainian Freedom Orchestra прозвучав ще і як голос безмежної вдячності України Польщі. За повсякчасну підтримку, за розуміння, що це наша спільна боротьба", – написала Олена у дописі в Telegram.

На відео перша леді постала у красивій білій сорочці з вирізом, чорною квітковою вишивкою та білим мереживом.

Зеленська зібрала волосся у низький пучок, зробила ніжний макіяж і прикрасила шию перлинним намистом із підвіскою та делікатним ланцюжком із підвіскою. Свій аутфіт Олена завершила золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у Данії продемонструвала стильний лук у костюмі кольору полину від українського бренду SIX.

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