У красивій вишиванці і золотих сережках: Олена Зеленська дала інтерв'ю для італійського токшоу

Перша леді розповіла для італійської аудиторії про злочини Росії і про важливість підтримки України.

Олена Зеленська дала інтерв’ю для італійського політичного та інформаційного токшоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4.

Перша леді зазначила, що дуже важливо, щоб світ пам’ятав, хто насправді є агресором, і продовжував допомагати Україні боротися за спільне майбутнє. Вона також додала, що Україна у цій війні захищає насамперед своїх людей.

"Ми боремося не за кілометри. Ми боремося за наших людей на окупованих територіях. Ці кілометри – це їхній дім, робота, школа, рідні вулиці. Ці люди мають право жити у своїй країні без страху. Ми не можемо залишити їх у небезпеці", – сказала дружина президента.

Олена також зазначила, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, з яких вдалося повернути лише 1227, адже країна-агресорка намагається різними способами перешкоджати цьому процесу.

"Це не є механізмом, що постійно працює, на жаль. Саме для того, щоб цей механізм існував і працював, і створена Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, куди входить уже 41 країна", – підсумувала Зеленська.

Для онлайн-інтерв'ю перша леді обрала красиву чорну вишиванку з пишними рукавами, вишиту червоними і білими нитками.

У Зеленської було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки.

Нагадаємо, Олена Зеленська разом із британським меценатом відвідала Київщину.

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