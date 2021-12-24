У красивій вишиванці та з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко представила свою новорічну листівку

У красивій вишиванці та з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко представила свою новорічну листівку

Політикиня потішила своїх підписників красивою новорічною листівкою.

Юлія Тимошенко опублікувала у Facebook свою новорічну листівку. На ній нардепка постала у красивому святковому образі у національному стилі.

На Юлії Володимирівні була біла сорочка-вишиванка із червоною вишивкою та квадратним вирізом. Аутфіт вона доповнила французьким манікюром, ніжним макіяжем з акцентом на очах та улюбленою останнім часом зачіскою – низьким хвостом, який вона кладе на один бік, з прикореневим об'ємом та випущеними пасмами.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

Політикиня зазнімкована у той момент, коли прикрашала ялинку і вішала на неї червону іграшку.

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко опублікувала у Facebook милу світлину з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, зроблене у студії політичної передачі. Так нардепка привітала товариша з днем народження.

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