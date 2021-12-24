У красивій вишиванці та з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко представила свою новорічну листівку

Політикиня потішила своїх підписників красивою новорічною листівкою.
Юлія Тимошенко опублікувала у Facebook свою новорічну листівку. На ній нардепка постала у красивому святковому образі у національному стилі.
На Юлії Володимирівні була біла сорочка-вишиванка із червоною вишивкою та квадратним вирізом. Аутфіт вона доповнила французьким манікюром, ніжним макіяжем з акцентом на очах та улюбленою останнім часом зачіскою – низьким хвостом, який вона кладе на один бік, з прикореневим об'ємом та випущеними пасмами.
Політикиня зазнімкована у той момент, коли прикрашала ялинку і вішала на неї червону іграшку.
Нагадаємо, нещодавно Тимошенко опублікувала у Facebook милу світлину з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, зроблене у студії політичної передачі. Так нардепка привітала товариша з днем народження.
Читайте також: