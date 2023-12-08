У красивому білому вбранні: принцеса Кейт записала звернення напередодні різдвяного концерту

Принцеса Уельська записала традиційне відео напередодні її третього різдвяного концерту, що відбудеться сьогодні у Вестмінстерському абатстві.

У соцмережах принца та принцеси Уельської опублікували її коротке звернення напередодні концерту "Разом на Різдво".

Команда Кейт поділилася заздалегідь рекламним роликом, який транслювався на каналі ITV1 у Великій Британії.

"Приєднуйтесь до мене напередодні Різдва для спеціального гімну, коли ми говоримо щиро дякую всім, хто підтримує найменших членів нашого суспільства в ці вирішальні ранні роки", — сказала принцеса Кейт у повідомленні, яке транслювалося на ITV1. Кейт з'явилася перед камерою у білому жакеті, який переливався стразами від SELF-PORTRAIT та у сережках J.Crew з перлами та кристалами. Її волосся було розпущене, а на обличчі легкий денний макіяж.

Використовуйте для цього, щоб скористатися з @earlychildhood і для вас все для вас на @ITV this Christmas Eve https://t.co/Yk7jB66TUO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 8, 2023

Цього року концерт буде пов'язаний з кампанією принцеси Уельської Shaping Us, що проводиться Центром раннього дитинства Королівського фонду, і висвітлюватиме ініціативу Кейт про раннє дитинство, яка стартувала в січні 2023 року.

У Instagram також було опубліковано кумедне відео, в якому показали, як гості концерту отримала свої запрошення.

Нагадаємо, Кейт очолила та провела перший різдвяний концерт Royal Carols: Together at Christmas у грудні 2021 року, щоб віддати належне неймовірній роботі окремих осіб та організацій по всій Великій Британії, які підтримували свої спільноти під час пандемії COVID. 2022 року концерт був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II.

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