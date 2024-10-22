У красивому осінньому луку та за руку з чоловіком: кронпринцеса Вікторія на заході у Берліні

П'ять країн Північної Європи та Німеччина відзначили 25-ту річницю посольства північних країн у Берліні візитами представників королівських сімей північних країн у супроводі міністрів закордонних справ та деяких глав держав.

Кронпринцеса Вікторія з'явилася на червоній доріжці за руку з чоловіком і одягнена в короткий піджак кольору бордо та спідницю довжини міді такого самого кольору. Свій гарний осінній лук майбутня королева Швеції доповнила обідком на голові, клатчем до тону і шкіряними рукавичками, блузкою з бантом на шиї та замшевими туфлями-човниками. Принцеса зібрала волосся в низький пучок, одягла сережки-висячки і зробила макіяж. Її чоловік, який тримав Вікторію за руку, що рідкість на публіці, вдягнув темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку, а взутий був у шкіряні туфлі.

У Instagram шведській королівській родині поділилися кількома знімками із заходу. На самій церемонії кронпринцеса з'явилася в баклажановій оксамитовій сукні з вирізом "човник" та вузлом на талії.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

"Сьогодні ввечері пари глав північних держав і спадкоємців престолу, що зібралися, є почесними гостями на вечері з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і його дружиною Ельке Бюденбендер у замку Бельвю. Раніше того ж дня вони взяли участь у спільному святі біля комплексу посольства Північних країн, під час якого спадкова принцеса виголосила промову", — йдеться у повідомленні.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше ми показували вам образ королеви Мері із цього ж заходу.

Читайте також: