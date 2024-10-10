У красивому осінньому луку: вагітна принцеса Беатріс сходила на ярмарку мистецтв

На ярмарку мистецтв Frieze вагітна принцеса Йоркська приїхала у чорній сукні довжини міді та чорних балетках, а поверх сукні накинула винного кольору пальто із золотими ґудзиками. В руках Беа тримала шкіряну сумку-мішок, у якій виднілися особисті предмети та пляшка води. Принцеса зібрала волосся у хвіст, зробила легкий макіяж і одягла золоті маленькі сережки-кільця.

36-річна королівська особа сяяла усмішкою, виходячи на VIP-прев'ю заходу в Ріджентс-парку після того, як минулого тижня вона оголосила про те, що чекає на другу дитину від свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці. Живіт у Беатріс поки не дуже помітний, хоча вона вміло прикриває цю зону вільним вбранням.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора папараці заскочили на вулицях Лондона маму Беатріс — Сару Йоркську. Герцогиня була також у чудовому настрої. У своєму блогу в Instagram вона привселюдно висловилася, що дуже рада знову стати бабусею.

Читайте також:

Образи принцеси Беатріс — онучки королеви Єлизавети II (17 фото)