У красивому різдвяному луку: королева Летиція на заході у Королівському палаці

Королівське подружжя головувало на зустрічі з правлінням Фонду "Принцеси Жирони", відвідуючи такий захід другий рік поспіль.

Цього разу королева Летиція змінила образ із вчорашнього класичного чорно-білого на різдвяний червоний. На ній була блуза з драпованим вирізом від Hugo Boss і чорна спідниця-олівець з великим квітковим принтом від Carolina Herrera з подвійним поясом на талії. Також Її Величність взула високі замшеві чоботи на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція постригла волосся, розпустивши його з бічним проділом. Одягнула сережки-пусети Gold&Roses, прикрашені діамантами та рубінами. На руці у неї сяяло улюблена каблучка Coreterno. Король Філіп обрав темний класичний костюм, світло-блакитну сорочку та червону краватку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Учора, нагадаємо, королева Летиція з'явилася на публіці у чорному пальті та перлинних сережках і була присутня на зустрічі Молодіжного фонду FAD у CaixaBank.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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