У красивому вбранні і з пов'язкою на руці: королева Максима вийшла на червону доріжку

У красивому вбранні і з пов'язкою на руці: королева Максима вийшла на червону доріжку

Король і королева Нідерландів відвідали світський захід в Утрехті.

Король Віллем-Олександр і королева Максима відвідали захід, присвячений святкуванню 100-річного ювілею нідерландського суспільства Баха в концертному залі Тіволі-Вреденбург, в Утрехті.

На червону доріжку 50-річна королева-консорт вийшла в пісочно-бежевій блузі з напівпрозорої тканини і з квіткою збоку і дуже широких штанях. В руках Максима тримала хустку і маленький клатч, підібраний до тону вбрання з камінням. У королеви був світлий манікюр, а на зап'ясті правої руки була пов'язка, Мабуть, Її Величність пошкодила зв'язки або якось травмувалася.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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Образ Максими доповнювали красиві сережки каплевидної форми, досить насичений макіяж на обличчі, а волосся було зібране в зачіску. Видно, що королева не вдається до ін'єкцій краси, на її обличчі багато зморшок, але все одно Максима має гарний вигляд.

Її чоловік був одягнений в синій костюм, білу сорочку і синю краватку в цятку, а взутий в чорні шкіряні туфлі.

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