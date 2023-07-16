У красивому вбранні від українського бренду і на шпильках: Олена Зеленська продемонструвала вишуканий образ

Перша леді України продемонструвала лук від одного зі своїх улюблених брендів.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська вчора, 15 липня, зустрічали у себе в гостях, у Маріїнському палаці, президента Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружину Кім Кеон Хі, які прибули до Києва з неоголошеним візитом.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Перші леді відвідали Центр захисту прав дитини, у якому проводять опитування дітей, які стали свідками або потерпілими від воєнних злочинів Росії, зазнали депортації на територію РФ або на тимчасово окуповані території України.

Кім Кеон Хі і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Головна місія Центру – відновлення людських (у цьому разі – дитячих) прав. Відновлення безпеки, поваги, уваги, і, головне, – справедливості, а значить – ще й покарання для кривдників, хоч би як далеко вони перебували", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президентські подружжя України і Південної Кореї відвідали також Національний заповідник "Софія Київська".

Олена і Володимир Зеленські, Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня Зеленська продемонструвала вишуканий аутфіт. На ній було сіро-пурпурне вбрання від українського бренду A.M.G. Костюм складався із жакету з коміром-стійкою, розкльошеними рукавами три чверті, поясу-баски на зав'язках і спідниці міді вільного крою.

Кім Кеон Хі і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Образ перша леді доповнила шкіряними темно-бордовими туфлями на шпильках. Олена зробила елегантний низький пучок, ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими сережками-кліпсами від українського бренду Guzema і прикріпила до жакету брошку у вигляді соняха.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Кім Кеон Хі обрала діловий чорно-білий лук зі штанями-палацо і приталеним жакетом. Перша леді вчергове приголомшила своїм молодим виглядом.

Кім Кеон Хі і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська нещодавно продемонструвала діловий лук у сіро-блакитному костюмі, який складався із жакета і широких штанів, і в сорочці з рюшами на комірі-стійці, манжетах і вздовж виробу.

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