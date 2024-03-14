У красивому весняному образі: королева Летиція у рожевому штанному костюмі приїхала на церемонію

Королева Іспанії Летиція продемонструвала сьогодні на публіці дуже ніжний, весняний образ.

Їхні королівські Величності були присутні на церемонії вручення Національної премії в галузі досліджень у Палаці дожів Лос-Борха в Гандії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

51-річна королева Летиція з'явилася на заході у ніжно-рожевому штанному костюмі від Hugo Boss під який підібрала білий топ з ручною вишивкою на льоні від бренду Pomeline, заснованого дизайнеркою Аною Марією Родрігес.

Також королева взула шкіряні туфлі-слінгбеки на низьких підборах від Carolina Herrera. Тепер королеву ми бачимо на публіці все частіше саме в такому взутті і тому є причина, пов'язана зі здоров'ям її стоп.

Цей красивий і весняний лук Летиція доповнила хвилястим укладанням та перламутровими сережками у формі квітки від бренду Yanes та легким макіяжем.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіпп VI одягнув сірий костюм, сорочку і краватку в принт маленьких метеликів.

Учора, нагадаємо, королева Летиція захопила публіку, з'явившись на заході у стильних смарагдових штанях, які теж були від її улюбленого бренду Hugo Boss і поєднувала їх із чорним джемпером із круглим вирізом та шкіряними лоферами на платформі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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