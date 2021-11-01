У красивому жовтому пальті та капелюсі: як принцеса Діана з чоловіком Чарльзом подорожувала до Берліна

У красивому жовтому пальті та капелюсі: як принцеса Діана з чоловіком Чарльзом подорожувала до Берліна

Сьогодні у фотоархівах британської королівської сім'ї ми знайшли старе фото принца Чарльз і його дружини принцеси Діани.

Кадр був зроблений 1 листопада 1987 року, через шість років після королівського весілля. Принца Чарльза та його дружину вітають члени британської спільноти в аеропорту Гатов у Берліні. Того дня королівське подружжя приїхало туди з нагоди 750-річчя Берліна. Це був шестиденний офіційний візит до Західної Німеччини, в рамках якого Діана та Чарльз відвідали кілька міст.

На Діані цього дня було об'ємне світло-жовте пальто у велику клітинку, капелюх в тон, чорні високі рукавички та чорний клатч вона тримала в руках. Чарльз був у сірому класичному костюмі, сорочці та з краваткою.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Associated Press

На фото видно, як публіка вітала королівську пару і, як принц Уельський тиснув присутнім руки.

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Принцеса Діана і принц Чарльз (11 фото)

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