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У красивій смарагдовій сукні: принцесу Кейт помітили у лондонській лікарні
Принцеса Уельська Кейт відвідала Королівську лікарню Марсден, де 2024 роre проходила лікування від раку.
Дружина принца Вільяма відвідала лікарню в Лондоні, щоб дізнатися більше про те, як використовуються кошти, зібрані в рамках її Національного сходження на три вершини.
У червні принцеса за 24 години підкорила три найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу, щоб зібрати гроші для Королівської лікарні Марсден.
Сума, що не розголошується, спрямовується на комплексне лікування в цій лікарні, де Кетрін проходила лікування від невстановленої форми раку 2024 року.
Виступаючи в лікарні, принцеса сказала, що цілісний підхід до лікування «дуже допоміг» їй під час лікування раку, додавши: «Вплив природи, вплив правильного харчування, постійна підтримка оточуючих, коли справді важко справлятися з випробуваннями та негараздами медичного лікування. Це має значення».
Майбутня королева також високо оцінила «неймовірну турботу та підтримку», які їй надала команда лікарів у лікарні під час лікування.
До лікарні Кейт приїхала у смарагдовій сукні довжини міді від Suzannah з короткими рукавами, ґудзиками та тонким поясом, доповнивши вбрання ланцюжком з кулоном на шиї, укладанням красивими хвилями та денним макіяжем у натуральних відтінках.
Під час візиту Її Королівська Високість ознайомилася з ходом будівництва Центру цілісного добробуту та відновлення та оглянула майданчик, де його буде зведено. Також Кейт зустрічалася із пацієнтами, які проходять лікування у лікарні.
Нагадаємо, принцеса Уельська стала співзаступницею Королівського госпіталю Марсден (Royal Marsden NHS Foundation Trust) разом із принцом Уельським 2025 року після того, як сама пройшла лікування від раку, заявивши про ремісію.