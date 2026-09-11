У красивій смарагдовій сукні: принцесу Кейт помітили у лондонській лікарні

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Дружина принца Вільяма відвідала лікарню в Лондоні, щоб дізнатися більше про те, як використовуються кошти, зібрані в рамках її Національного сходження на три вершини.

У червні принцеса за 24 години підкорила три найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу, щоб зібрати гроші для Королівської лікарні Марсден.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Сума, що не розголошується, спрямовується на комплексне лікування в цій лікарні, де Кетрін проходила лікування від невстановленої форми раку 2024 року.

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Виступаючи в лікарні, принцеса сказала, що цілісний підхід до лікування «дуже допоміг» їй під час лікування раку, додавши: «Вплив природи, вплив правильного харчування, постійна підтримка оточуючих, коли справді важко справлятися з випробуваннями та негараздами медичного лікування. Це має значення».

Майбутня королева також високо оцінила «неймовірну турботу та підтримку», які їй надала команда лікарів у лікарні під час лікування.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

До лікарні Кейт приїхала у смарагдовій сукні довжини міді від Suzannah з короткими рукавами, ґудзиками та тонким поясом, доповнивши вбрання ланцюжком з кулоном на шиї, укладанням красивими хвилями та денним макіяжем у натуральних відтінках.

Під час візиту Її Королівська Високість ознайомилася з ходом будівництва Центру цілісного добробуту та відновлення та оглянула майданчик, де його буде зведено. Також Кейт зустрічалася із пацієнтами, які проходять лікування у лікарні.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Уельська стала співзаступницею Королівського госпіталю Марсден (Royal Marsden NHS Foundation Trust) разом із принцом Уельським 2025 року після того, як сама пройшла лікування від раку, заявивши про ремісію.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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