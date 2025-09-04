У красивій сукні і човниках до тону: королева Матильда на діловій зустрічі з чоловіком-королем

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Їхні Величності сфотографувалися з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Суттер та її чоловіком Мортеном Келлером під час зустрічі глав німецькомовних держав Німеччини, Бельгії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Австрії та Швейцарії у Бад-Рагаці.

Матильда обрала цього разу для публічного виходу сукню з твіду з чорним поясом, що підкреслює талію, і взула туфлі-човники до тону вбрання, а в руках тримала маленький чорний клатч. У королеви була лаконічна зачіска, легкий макіяж на обличчі, у вухах перлинні сережки, а також вона одягла золотий годинник, браслет і свою заручальну каблучку з сапфіром.

Її чоловік король Філіп був одягнений у темно-сірий костюм, білу сорочку та блакитну краватку у дрібний принт. А президентка Швейцарії обрала для виходу темно-синій штанний костюм вільного крою та нюдові туфлі-човники з лакованої шкіри. Її образ завершувало кілька підвісок на шиї, годинник та браслет на зап’ясті.

