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У красивій сукні та босоніж: королева Максима на урочистому заході
Королева Нідерландів відвідала новий урочистий захід у Роттердамі.
Королева Максима дала ім'я новому інноваційному парусному судну соціального підприємства Sea Ranger Service у Роттердамі.
Sea Ranger Service - це організація, яка пропонує можливості навчання, працевлаштування та коучингу для неблагополучних молодих людей у прибережних районах, де високий рівень безробіття серед молоді.
Максима мала чудовий вигляд в синій сукні з пухнастим коміром і подолом, крислатому капелюсі і сережках-висячках з синім камінням. Вона була босоніж, коли виходила з катера на пірс.
У Instagram королівської родини поділилися відео із заходу.
«Королева Максима освятила новий інноваційний вітрильник соціального підприємства Sea Ranger Service у Роттердамі. Попередньо буде представлено програму, зокрема присвячену роботі організації», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, буквально днями королева та її чоловік король відсвяткували річницю від дня своїх заручин, а ми розповідали про її заручальну каблучку.