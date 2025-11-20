У красивій сукні улюбленого відтінку: королева Максима приїхала на урочистий захід

Королева Максима / © Getty Images

На захід королева приїхала в легкій сукні з вовняного крепу від Natan Couture насиченого бордового відтінку, яку доповнила широким поясом, що підкреслює талію, високими шкіряними чоботями Gianvito Rossi, невеликим фетровим капелюм Maison Michel, а в руках несла невелику сумку від Wandler на короткому ремінці, в яку були вставлені шкіряні рукавички до тону.

Свій образ для виходу королева доповнила великими золотими сережками-напівкільцями, квітковою брошкою у вигляді тюльпана з розсипом дрібних каменів, каблучкою з рубіном і манікюром бордового кольору. Королева зробила виразний макіяж очей і зібрала волосся у низький хвіст.



Днями Максима та її чоловік король Віллем-Олександр вітали у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі великогерцогське подружжя Люксембурга, на якому Максима також з’явилася у сукні бордового відтінку.

