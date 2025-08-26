У красивій сукні, жакеті та капелюсі: королева Мері з чоловіком-королем продовжують свій круїз

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері прибули до комуни Тістед. Її Величність одяглася в милу світлу сукню в принт, чорний короткий жакет і доповнила образ крислатим капелюхом. У її вухах були перлинні сережки-висячки, а на зап’ясті кілька золотих браслетів, а також браслет з кольорового каміння.

Королева зробила виразний макіяж, підкреслила очі тінями, а губи помадою.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Її чоловік король Фредерік X був у формі і стояв поряд із дружиною, склавши руки разом та вітаючи публіку.

Днем раніше королівське подружжя прибуло до гавані Себі в муніципалітеті Фредеріксхавн на борту королівської яхти «Даннеброг» у межах цьогорічного круїзу. Того дня на королеві був синій короткий жакет із лляного твіду від Prada, біла блузка та темно-синя спідниця, яку королева носила у поєднанні з босоніжками із коричневої шкіри на підборах Gianvito Rossi.

