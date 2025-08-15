ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
1 хв

У красивому луку та з хвилястими локонами: принцеса Раджва сходила з чоловіком на зустріч

Йорданський кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва вперше за довгий час з’явилися на публічному заході.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Кронпринц Хусейн та кронпринцеса Раджва

Кронпринц Хусейн і Кронпринцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Подружжя зустрілося з учнями, які досягли успіху у старшій школі та отримали дуже високі середні бали, щоб привітати їх.

Кронпринц Хусейн поділився фото у своєму акаунті в Instagram, написавши:

«Сьогодні група перспективних юнаків та дівчат пожинає плоди своєї наполегливої праці. Вітаю вас та ваші сім’ї з визначними результатами на іспиті на атестат про загальну середню освіту. Бажаю вам подальших успіхів у навчанні та кар’єрі».

Принцеса Раджва приїхала на зустріч у трикотажному топі Сhatsbycdam та штанях ALAÏA, її волосся красиво спадало легкими хвилями на плечі, на обличчі був макіяж, а у вухах сережки у формі серця від Hajar Jewelry. Кронпринц був у чорному костюмі та білій сорочці на зустрічі.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджвар / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджвар / © Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, нещодавно, 3 серпня, доньці Хусейна та Раджви — принцесі Іман — виповнився один рік. Ми згадували, як минув перший рік і публікували милі фотографії принцеси.

