- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
У красивих червоних луках: племінниці принцеси Діани відвідали івент у Лондоні
Британські аристократки та племінниці принцеси Діани відвідали світську вечерю.
Леді Еліза та леді Амелія Спенсери були присутні на вечері «Рожева стрічка» у межах кампанії боротьби з раком грудей компанії Estee Lauder Companies у Національному інституті юстиції в Лондоні.
Леді Еліза з’явилася на заході у червоній водолазці, подовженому блейзері, широких штанях і взута в туфлі-човники, а в руці тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Волосся дівчина розпустила і зробила укладання хвилями, на її обличчі був виразний макіяж, а на шиї золоте кольє з серцем. Її сестра леді Амелія одягла червону максісукню, яку доповнила чорним крокодилячим клатчем і такою самою прикрасою на шиї, як у Елізи. Її волосся було ідеально рівним, а на обличчі макіяж.
Днями сестри відвідали світську тусовку у Британському музеї, де з’явилися у ефектних сукнях.
А батько дівчат, нагадаємо, граф Чарльз Спенсер, у цей час зробив гучну публічну заяву у своєму Instagram щодо свого здоров’я.