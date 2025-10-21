У красивих червоних луках: племінниці принцеси Діани відвідали івент у Лондоні

Еліза та Амелія Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери були присутні на вечері «Рожева стрічка» у межах кампанії боротьби з раком грудей компанії Estee Lauder Companies у Національному інституті юстиції в Лондоні.

Леді Еліза з’явилася на заході у червоній водолазці, подовженому блейзері, широких штанях і взута в туфлі-човники, а в руці тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Волосся дівчина розпустила і зробила укладання хвилями, на її обличчі був виразний макіяж, а на шиї золоте кольє з серцем. Її сестра леді Амелія одягла червону максісукню, яку доповнила чорним крокодилячим клатчем і такою самою прикрасою на шиї, як у Елізи. Її волосся було ідеально рівним, а на обличчі макіяж.

Днями сестри відвідали світську тусовку у Британському музеї, де з’явилися у ефектних сукнях.

А батько дівчат, нагадаємо, граф Чарльз Спенсер, у цей час зробив гучну публічну заяву у своєму Instagram щодо свого здоров’я.