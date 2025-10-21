ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У красивих червоних луках: племінниці принцеси Діани відвідали івент у Лондоні

Британські аристократки та племінниці принцеси Діани відвідали світську вечерю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Еліза та Амелія Спенсери

Еліза та Амелія Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери були присутні на вечері «Рожева стрічка» у межах кампанії боротьби з раком грудей компанії Estee Lauder Companies у Національному інституті юстиції в Лондоні.

Леді Еліза з’явилася на заході у червоній водолазці, подовженому блейзері, широких штанях і взута в туфлі-човники, а в руці тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Волосся дівчина розпустила і зробила укладання хвилями, на її обличчі був виразний макіяж, а на шиї золоте кольє з серцем. Її сестра леді Амелія одягла червону максісукню, яку доповнила чорним крокодилячим клатчем і такою самою прикрасою на шиї, як у Елізи. Її волосся було ідеально рівним, а на обличчі макіяж.

Леді Еліза та Амелія Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза та Амелія Спенсери / © Getty Images

Днями сестри відвідали світську тусовку у Британському музеї, де з’явилися у ефектних сукнях.

Леді Амелія і леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Амелія і леді Еліза Спенсери / © Getty Images

А батько дівчат, нагадаємо, граф Чарльз Спенсер, у цей час зробив гучну публічну заяву у своєму Instagram щодо свого здоров’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie