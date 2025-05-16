У красивих червоних мантіях: король Чарльз і принц Вільям відвідали церемонію в Лондоні

Принц Вільям і король Чарльз / © Associated Press

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Монарх та його син були присутні на службі ордена Бані у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Це святкування було особливим, оскільки це рік 300-річчя ордену, а служба ордену Бані проводиться лише раз на чотири роки.

Сьогодні спадкоємець престолу буде зведений до рангу Великого магістра ордену під час церемонії, яка включає складання присяги та посвяту п’яти лицарів.

Король Чарльз III / © Associated Press

Почесний орден Бані було створено виходячи з грамоти Георга I у травні 1725 року і визнає роботу військових чиновників та старших державних службовців. Орден відроджує стару традицію, що сягає середньовічних часів. Згідно з цим переказом, солдати готувалися до отримання лицарського звання ритуальним обмиванням, що символізує духовне очищення, і брали участь в нічному бдінні перед здобуттям своєї честі, пише журнал People.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Востаннє король Чарльз був присутній на церемонії ордена Бані у травні 2022 року як принц Уельський — традиційному титулі спадкоємця престолу чоловічої статі, який він заповів принцові Вільяму після свого сходження на престол у вересні 2022 року.

Король Чарльз III і принц Вільям / © Associated Press

Король Чарльз був призначений Великим магістром королевою Єлизаветою 1975 року, коли йому було 26 років, і Вільям слідує його стопами сьогодні.

Король Чарльз III і принц Вільям / © Associated Press