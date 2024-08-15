У кремовій сукні і карамельних лоферах: принцеса Како у стильному образі завітала до музею

Японська принцеса Како відвідала музей в Айдзувакамацу, який розташований у північно-східній японській префектурі Фукусіма. Принцесі провели екскурсію актуальними експозиціями.

Для культурного виходу Како обрала стильний аутфіт. На ній була сукня міді кремового відтінку, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет без ґудзиків.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Образ принцеса доповнила акцентними аксесуарами карамельного відтінку – тонким поясом і клатчем, а також карамельними лоферами.

Її Величність зробила скромну зачіску, легкий макіяж, вуха прикрасила сережками з перлами у вигляді квітів, а зап'ястя – делікатним браслетом.

Нагадаємо, а минулого разу принцеса Како прийшла на скаутський зліт для молодих людей із особливими потребами у чорному штанному костюмі і чорному топі, чим дуже нас здивувала, адже зазвичай вона носить сукні і спідниці. Вбрання Како скомбінувала з червоними туфлями на стійких підборах і з червоним клатчем.

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