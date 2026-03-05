У кремовій сукні і поруч із чоловіком: Іванка Трамп замилувала новим фото

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером. Подружжя на знімку мало усміхнений і щасливий вигляд.

Іванка була одягнена у кремову сукню міді по фігурі і з високою горловиною та тонким чорним ремінцем на талії. На плечі вона накинула чорний жакет. Трамп взула чорні туфлі-човники і доповнила лук чорно-білим клатчем. У неї було рівне укладання і макіяж із акцентом на очах.

На Джаредові був чорний светр, чорні штани і чорно-білі кросівки.

