У кремовій сукні і поруч із чоловіком: Іванка Трамп замилувала новим фото
Донька президент США потішила фоловерів сімейним знімком.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером. Подружжя на знімку мало усміхнений і щасливий вигляд.
Іванка була одягнена у кремову сукню міді по фігурі і з високою горловиною та тонким чорним ремінцем на талії. На плечі вона накинула чорний жакет. Трамп взула чорні туфлі-човники і доповнила лук чорно-білим клатчем. У неї було рівне укладання і макіяж із акцентом на очах.
На Джаредові був чорний светр, чорні штани і чорно-білі кросівки.
Нагадаємо, Іванка Трамп у костюмі з люрексом і туфлях-човниках з’явилася у Капітолії.