У кремовій сукні і з клатчем-короною: британська герцогиня в красивому образі з’явилася на прийомі

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

79-річна Біргітта — дружина герцога Глостерського Річарда — двоюрідного брата королеви Єлизавети II — мала дуже ефектний вигляд на прийомі, організованому королем Чарльзом та королевою Каміллою для ветеранів, які служили у Другій світовій війні.

Герцогиня Біргітта прибула до Віндзорського замоку у кремовій сукні ідеального крою, яку вона доповнила кількома золотими прикрасами на шиї та браслетами, брошкою та червоним маком на грудях. Також на руках у герцогині Глостерської лежав червоний фетровий клатч із малюнком корони. Милий аксесуар добре поєднувався із червоною брошкою.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Королева Камілла, нагадаємо, відвідала цей самий прийом, приїхавши на нього в темно-синій сукні від Fiona Clare, а до неї підібрала відповідні сережки-пензлики з білого золота із сапфірами Official Faberge.

Королева Камілла на цьому ж прийомі / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Глостерська відвідувала церемонію вручення премії королеви Єлизавети за інженерні досягнення 2025 року, яка відбулася у Сент-Джеймському палаці. Там вона з’явилася в гірчичній блузці та сарафані — образ, який нагадує деякі виходи королеви Камілли.