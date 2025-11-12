ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

У кремовій сукні і з клатчем-короною: британська герцогиня в красивому образі з’явилася на прийомі

Герцогиня Глостерська Біргітта завжди зачаровує публіку своїми образами, які обирає для публічних виходів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

79-річна Біргітта — дружина герцога Глостерського Річарда — двоюрідного брата королеви Єлизавети II — мала дуже ефектний вигляд на прийомі, організованому королем Чарльзом та королевою Каміллою для ветеранів, які служили у Другій світовій війні.

Герцогиня Біргітта прибула до Віндзорського замоку у кремовій сукні ідеального крою, яку вона доповнила кількома золотими прикрасами на шиї та браслетами, брошкою та червоним маком на грудях. Також на руках у герцогині Глостерської лежав червоний фетровий клатч із малюнком корони. Милий аксесуар добре поєднувався із червоною брошкою.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Королева Камілла, нагадаємо, відвідала цей самий прийом, приїхавши на нього в темно-синій сукні від Fiona Clare, а до неї підібрала відповідні сережки-пензлики з білого золота із сапфірами Official Faberge.

Королева Камілла на цьому ж прийомі / © Associated Press

Королева Камілла на цьому ж прийомі / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Глостерська відвідувала церемонію вручення премії королеви Єлизавети за інженерні досягнення 2025 року, яка відбулася у Сент-Джеймському палаці. Там вона з’явилася в гірчичній блузці та сарафані — образ, який нагадує деякі виходи королеви Камілли.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie