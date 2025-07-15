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У кремовій сукні на одне плече: королева Летиція зустрілася з пресою в палаці Сарсуела
Королева Летиція приймала у палаці Сарсуела представників газети Articulo 14 у Мадриді.
Це молода онлайн-газета, створена з метою зробити жінок центральними героїнями новин. Королева не хотіла пропустити цю важливу зустріч.
На зустріч Її Величність приїхала у кремовій сукні із суміші льону та бавовни на одне плече від Mango, в якій вона дебютувала 2024 року під час свого візиту до Жирони. Вбрання королева доповнила еспадрильями на танкетці із застібкою та закритим носком.
Летиція розпустила довге волосся, зробила денний макіяж і одягла золоті сережки-кільця.
Палац також поділився фотографіями в Instagram і написав: «Королева приймає у палаці Сарсуела представників інтернет-газети „Articulo 14“, яка 8 березня відзначила свою першу річницю.
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Цього ж дня королева Летиція та король Філіп VI разом із молодшою дочкою інфантою Софією зустрілися з Радою піклувальників Фонду іспанського комітету United World Colleges (UWC), а також студентами, які отримали місце для навчання у цій школі 2025 року, та тих, хто повертається після двох років навчання.
Інфанта Софія з’явилася на публіці у гарній сукні міді кольору морської хвилі та нюдових балетках. А королева Летиція прийшла на зустріч у тому самому образі.
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