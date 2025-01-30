У кремовій сукні та замшевих туфлях: гарна герцогиня Софі на прийомі у палаці

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала прийом у Букінгемському палаці, організований королем та королевою.
Король Чарльз та королева Камілла провели прийом для членів парламенту, нещодавно обраних на виборах 2024 року, та членів Палати лордів.
60-річна герцогиня Софі приїхала на прийом у кремовій сукні Beulah London, доповнивши лук пудровими туфлями-човниками із замші на підборах від Prada та сережками-кільцями Giulia Barela, а також підвіскою на шиї.
Софі розпустила волосся, зробила макіяж із блискучими тінями на повіках і трохи блиском підкреслила губи.
Також ми показували образ королеви Камілли на прийомі. Вона обрала чорну сукню з білою вишивкою на грудях та свій улюблений чокер.
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