У кремовій сукні з вишуканим жакетом: Ненсі Пелосі на церемонії вручення премії у Вашингтоні

Пані Пелосі була дуже елегантною.

Спікерка палати представників США, 82-річна Ненсі Пелосі, відвідала урочисте вручення Премії Центру Кеннеді, яка щорічно вручається за внесок у розвиток американської культури.

На заході зазвичай присутні президент США, віцепрезидент та ще деякі чиновники.

Для церемонії політикиня вибрала елегантну сукню ніжно-кремового відтінку, яку доповнила жакетом зшитом із тонких стрічок.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Вечірній образ доповнили лаконічні прикраси, макіяж та укладання. Компанію спікерці склав на церемонії її чоловік – Пол Пелосі, який прийшов на церемонію у капелюсі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що кількома днями раніше політикиня з'явилася на урочистій вечері у Білому домі зі своєю дочкою Олександрою. Тоді на пані Пелосі була золота сукня з лелітками, а на Олександрі — чорна з прозорими вставками. Дівчина молодша із п'яти дітей спікерки та її чоловіка Пола Пелосі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Цього року серед лауреатів церемонії були: Джордж Клуні, Емі Грант, Гледіс Найт, Таня Леон та учасники рок-гурту U2.

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